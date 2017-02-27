حارس فياريال أسينخو يتعرض لإصابة جديدة في أربطة الركبة

مدريد - رويترز | Monday, 27 February 2017 - 15:15 pm

قال نادي فياريال المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن حارس مرماه سيرجيو أسينخو أصيب بتمزق جديد في أربطة الركبة وهو ما يعني غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.





وتعرض أسينخو (27 عاما) للإصابة وهي الرابعة له من هذا النوع رغم أنها الأولى في الركبة اليسرى خلال المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه 3-2 أمام ريال مدريد مساء أمس الأحد.





وقال فياريال في بيان بهذا الخصوص: "أكدت الفحوص التي خضع لها سيرجيو أسينخو إن حارس المرمى أصيب بتمزق في الرباط الصليبي.. للركبة اليسرى".





وسيحتاج الحارس المصاب لعملية جراحية لإصلاح الإصابة وسيحتاج لنحو ستة أشهر للتعافي.





وكان أسينخو الذي شارك في 29 مباراة مع فياريال في كل البطولات خلال الموسم الحالي أصيب للمرة الأولى في 2010 عندما كان تابعا لأتليتيكو مدريد ثم تكررت الإصابة بعد ذلك بعام أثناء إعارته لملقة.





وجاءت الإصابة الثالثة في أربطة الركبة اليمنى في إبريل 2015 وغاب بسببها عن صفوف فياريال سبعة أشهر.