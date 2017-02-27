دوري أبطال آسيا: العين يسعى لتعويض الانطلاقة المتعثرة

العين - أ ف ب | Monday, 27 February 2017 - 15:30 pm

يسعى العين الإماراتي إلى تعويض تعادله المخيب أمام ذوب آهن الإيراني في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على بونيودكور الأوزبكي غداً الثلاثاء.

إلى ذلك، يلاقي الفريق الإيراني نادي الإهلي السعودي الذي تخطى النادي الاوزبكي في منافسات الجولة الأولى الأسبوع الماضي.





وحقق العين بطل 2003 ووصيف نسختي 2005 و2016 بداية مخيبة بتعادله على أرضه مع ذوب آهن 1-1، ويأمل في تفادي آي تعثر جديد يقلص حظوظه في التأهل الى دور الـ 16.





وترك التعادل في الجولة الاولى استياء واضحا عند مشجعي العين، ولاسيما أنه ترافق مع عروض متذبذبة في الدوري الإماراتي الذي فقد فيه منطقيا فرصة المنافسة على لقبه مع ابتعاده بفارق 10 نقاط عن الجزيرة المتصدر، قبل سبع مراحل من الوصول إلى ختام البطولة.





وستكون البطولة الآسيوية الوحيدة المتوفرة للعين حاليا لانقاذ موسمه بعد خروجه من مسابقة كأس الآمارات، إلا أن المستوى الذي ظهر به يدع مجالا للشك، على رغم محاولة اللاعبين طمأنة جماهيرهم.





وقال المهاجم البرازيلي في صفوف العين كايو فرنانديز: "لدينا خمس مباريات متبقية، ولسنا الفريق الذي يتأثر بالتعادل حتى ولو كان على أرضه".

وأضاف: "حصلنا على نقطة في ملعبنا ولم نخسر".





وتابع "هذا أمر جيد إلى حد ما، والعين يستطيع التعويض في اللقاءات المقبلة، لدينا حظوظ وسندافع عنها".





ويحظى العين بسجل جيد مع الفرق الأوزبكية عندما يحل ضيفا عليها، حيث حقق فوزين وتعادلين وخسر مرة واحدة في خمس مباريات.





وتعادل العين مع ماشال 1-1 في 2006 وخسر أمام باختاكور 2-4 في 2010، وهزم باختاكور 1-0 في 2015، وتعادل مع ناساف 1-1 وتفوق على لوكوموتيف طشقند 1-0 العام الماضي.







إلى ذلك، يسعى أهلي جدة السعودي إلى تعزيز صدارته للمجموعة الثالثة عندما يحل ضيفا على ذوب آهن على ملعب مجمع السلطان قابوس في سلطنة عمان.





ويأمل الأهلي في تجاوز عقبة مضيفه القوي وقطع مرحلة مهمة نحو الدور الثاني، لاسيما وأنه يعتبر في كامل جاهزيته نظراً لتكامل صفوفه مع أن مستواه الفني لم يقنع جماهيره في الفترة الأخيرة.





في المقابل، يطمح الفريق الإيراني الذي أحرج العين الإماراتي كثيراً على ملعبه الأسبوع الماضي، لتحقيق فوزه الأول في البطولة والتربع على صدارة المجموعة خصوصاً وأن المباراة تعتبر على أرضه.





ويدخل الأهلي المباراة وهو في صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط عقب فوزه على ضيفه بونيودكور الأوزبكي 2-0 في جدة، بينما يدخل ذوب آهن مباراة الغد وفي رصيده نقطة واحدة فقط.





وتحمل مواجهة الغد الرقم 13 في تاريخ مواجهات الأهلي والأندية الإيرانية، حيث سبق أن تقابلا 12 مرة ففاز الأهلي في 5 مباريات والأندية الإيرانية في 4 مباريات وحسم التعادل 3 مباريات.