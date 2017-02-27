السفارة السعودية في مسقط تحتفل ببعثتي الأهلي والتعاون

الرياض ـــ الرياضية | Monday, 27 February 2017 - 15:37 pm

احتفلت السفارة السعودية بسلطنة عمان بحضو نائب السفير المستشار تركي بن ابراهيم الماضي وأعضاء السفارة ببعثتي الأهلي والتعاون المشاركتين في دوري أبطال آسيا ، وأقامت البعثة الدبلوماسية بسلطنة عمان اليوم مأدبة غداء لإدارتي النادي الأهلي ونادي التعاون بحضور عضو الاتحاد السعودي مريح المريح .

وتم خلال الاحتفال تبادل الدروع التذكارية ، وتواجد من الجانب الأهلاوي رئيس النادي عضو مجلس الادارة محامي النادي وليد معاذ ومدير الاحتراف الأستاذ أحمد بامعوضه فيما تواجد من جانب التعاون رئيس النادي محمد القاسم