كأس المانيا: بايرن ميونيخ يواجه شالكه في ربع النهائي

برلين - أ ف ب | Monday, 27 February 2017 - 16:07 pm

تبرز مواجهة بايرن ميونيخ حامل اللقب وضيفه شالكه بعد غدٍ الأربعاء في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس المانيا في كرة القدم.





والتقى الفريقان مرتين هذا الموسم في الدوري، ففاز بايرن ميونيخ بثنائية نظيفة على ملعب "فيلتينز ارينا" في سبتمبر الماضي، وتعادلا 1-1 في الرابع من فبراير الحالي.





لكن الفريق البافاري يشكل عقدة لنادي شالكه فهو لم يخسر أمامه منذ الثاني من مارس 2011 عندما سقط أمامه على ملعب "اليانز ارينا" بالذات في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس بهدف للأسباني راوول غونزاليز في طريقه إلى اللقب الخامس والأخير له في المسابقة.





وما يرفع حظوظ الفريق البافاري فوزه الساحق على ضيفه هامبورغ 8-0 السبت الماضي في الدوري المحلي بفضل ثلاثية "هاتريك" لهدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي وثنائية للبديل الفرنسي كينغسلي كومان.





وحذر مدرب بايرن ميونيخ الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاعبيه من الإفراط في الثقة وطالبهم بتكرار نفس المستوى الذي أظهروه امام هامبورغ والتي كانت المباراة الألف لمدرب ميلان وتشلسي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني سابقا.





وقال أنشيلوتي: "قدمنا مباراة كبيرة أمام هامبورغ، طالبت من لاعبي فريقي تقديم مباراة جيدة بمناسبة مباراتي الألف، ولكنني لم أكن أتوقع ما قدموه، لعبوا بطريقة جيدة للغاية وأنا سعيد جدا، أحب أن أرى نفس المستوى في المباراة المقبلة وكذلك نفس الروح المعنوية".





وبعدما عانى الفريق البافاري في تحقيق الانتصارات منذ مطلع العام الحالي، ضربت ماكينته الهجومية أمام أرسنال الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم سحقت هامبورغ، بيد أن شالكه لن يكون لقمة سائغة خصوصا في ظل سعيه إلى مقعد في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.





ويحتل شالكه المركز الثاني عشر في الدوري برصيد 27 نقطة بفارق نصف العدد تقريبا من النقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر (53 نقطة).





ويمني شالكه النفس بتكرار أدائه أمام الفريق البافاري مطلع الشهر الحالي لتجريده من اللقب وفك عقدة 14 مباراة دون أي فوز (11 خسارة و3 تعادلات).





ويسعى بوروسيا دورتموند وصيف بطل المسابقة في النسخ الثلاث الأخيرة الى وقف مغامرة شبورتفروندي لوته من الدرجة الثالثة عندما يحل ضيفا عليه غدا الثلاثاء في افتتاح الدور ربع النهائي.





وفجر شبورتفروندي لوته مفاجأتين من العيار الثقيل في المسابقة بإخراجه باير ليفركوزن وفيردر بريمن، وتبدو مهمته صعبة للغاية خلال مواجهة بوروسيا دورتموند الساعي إلى فك النحس الذي يلازمه في المسابقة منذ تتويجه بلقبه الثالث الأخير موسم 2011-2012 على حساب بايرن ميونيخ حامل الرقم القياسي (18 لقبا).





ويلعب غداً أيضا اينتراخت فرانكفورت مع ضيفه ارمينيا بيليفيلد من الدرجة الثانية في مباراة سهلة نسبيا لأصحاب الارض.





ويلتقي الأربعاء أيضا هامبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة سيحاول فيها الأخير استغلال المعنويات المهزوزة لمضيفه لمواصلة مشواره في المسابقة.