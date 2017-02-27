مشجعون لكريستال بالاس يحطمون حافلة الفريق بالخطأ

لندن ـــ د ب أ | Monday, 27 February 2017 - 16:18 pm

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن مجموعة من مشجعي كريستال بالاس قاموا بتخريب حافلة الفريق بالخطأ ، حيث اعتقدوا أنها تخص فريق ميدلسبره المنافس له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضحت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية أن الالتباس جاء نظرا لطمس كلمة "نادي كريستال بالاس" التي كانت مكتوبة على الحافلة ، وذلك خلال انتظار الحافلة في أحد الفنادق بجنوب العاصمة البريطانية لندن قبل مباراة كريستال بالاس أمام ضيفه ميدلسبره على ملعب "سيلهرست بارك" أمس الأول السبت ضمن منافسات الدوري.

وجاء الكشف عن الخطأ الذي وقع فيه مشجعو كريستال ، من خلال تغريدة نشرها أحد مسؤولي استاد الفريق بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث كتب :"40 ألف جنيه إسترليني قيمة الاضرار التي لحقت بحافلتنا ، وذلك للاعتقاد بأنها حافلة ميدلسبره."

وأكد متحدث باسم كريستال بالاس ، وقوع الحادث في تصريحات لصحيفة "ذا صن" مساء الأحد قائلا إنه جرى إبلاغ الشرطة.

وانتهت لمباراة بفوز كريستال بالاس 1 / صفر ليغادر مراكز الهبوط بجدول الدوري الممتاز.