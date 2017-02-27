دوري أبطال آسيا: الأهلي الإماراتي يخسر للمرة الأولى في طشقند

رويترز | Monday, 27 February 2017 - 16:16 pm

استقبل الأهلي الإماراتي هدفاً في الدقيقة الأولى أربك حساباته ليخسر 2-0 أمام مضيفه لوكوموتيف من أوزبكستان، في ثاني جولات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الإثنين.

وسجل سلامات كوتيباييف الهدف المبكر للوكوموتيف من ضربة رأس قوية، وحاول الأهلي الانتفاضة سريعاً لكن الحكم ألغى هدفاً لماكيتي ديوب بعد نصف ساعة محتسباً مخالفة ضد المهاجم السنغالي.

وانهارت آمال الأهلي وصيف بطل 2015 في التعويض عندما ضاعف مارات بيكماييف التقدم لأصحاب الضيافة في الدقيقة 57 بعد انفراد بالحارس.

وتوقف بذلك رصيد الأهلي عند ثلاث نقاط من فوزه 2-1 على الاستقلال الإيراني في الجولة الافتتاحية، بينما حقق لوكوموتيف أول ثلاث نقاط بعد خسارته 1-0 أمام التعاون السعودي.

ويلعب التعاون ضد الاستقلال في وقت لاحق اليوم في مسقط.