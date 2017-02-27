شباك الأهلي الإماراتي تتلقى ثاني أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال آسيا

رويترز | Monday, 27 February 2017 - 19:52 pm

أوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن الهدف الذي سجله سلامات كوتيباييف لاعب وسط لوكوموتيف الأوزبكي في شباك ضيفه الأهلي الإماراتي اليوم الإثنين هو ثاني أسرع هدف في تاريخ دوري الأبطال.



وأحرز كوتيباييف هدفه المبكر من ضربة رأس قوية بعد نحو 18 ثانية فقط من البداية، ليحتل المركز الثاني خلف هدف سيباستيان سوريا مهاجم لخويا القطري السابق، الذي يلعب حالياً في الريان الذي سجله بعد تسع ثوان أيضاً في طشقند عاصمة أوزبكستان في مرمى باختاكور في نسخة 2013.



وتوقف رصيد الأهلي عند ثلاث نقاط من فوزه 2-1 على الاستقلال الإيراني في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى بينما حقق لوكوموتيف أول ثلاث نقاط بعد خسارته 1 - 0 أمام التعاون السعودي.



ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة لدور الستة عشر الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر مايو المقبل.