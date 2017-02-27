لخويا القطري يظفر بنقطة ثمينة أمام الفتح

الأحساء - الرياضية | Monday, 27 February 2017 - 20:05 pm

تعادل فريق الفتح في ثاني مواجهاته في بطولة دوري أبطال آسيا 2017م، أمام نظيره لخويا القطري بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة الآسيوية.



وتقدم فريف لخويا أولاً عن طريق لاعبه المغربي يوسف العربي عند الدقيقة 18، قبل أن يعدل لاعب الفتح نثان النتيجة لصالح فريقه عند الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1.

وفي الشوط الثاني، استطاع اللاعب سياف البيشي من قبل الطاولة على لخويا عندما سجل هدف التقدم لصالح الفتح عند الدقيقة 55، وقبل نهاية المباراة بدقائق استطاع اللاعب الكوري نام تاي هي أن يعدل النتيجة لصالح فريقة عند الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بنتيجة 2/2.



ويملك الفتح بعد أن لعب جولتين نقطة وحيدة كسبها من لقاءه من فريق لخويا، حيث خسر لقاءه الماضي أمام فريق استقلال خوزستان.