مدرب الريان: لا نخشى جماهير الهلال

الرياض - الرياضية | Monday, 27 February 2017 - 20:27 pm

قلّل الدينماركي مايكل لاودروب المدير الفني لفريق الريان القطري من تأثير تداخل البطولات المحلية والآسيوية على الفريقين، متمنيًا أن تظهر مواجهة الغد بشكل رائع.



وقال: "نحترم الهلال الذي يتصدر الدوري السعودي، حضرنا إلى الرياض ولدينا ثقة بإمكانياتنا، خصوصًا بعد تحقيقنا الفوز في المباراة الأولى، لاعبو فريقي على أتم الاستعداد لخوض لقاء الغد".



وعن جماهير الهلال، قال: " لن يكون الحضور الجماهيري لن يكون هاجساً لنا، أتمنى أن يكون ملعب المباراة مكتظ بالجماهير".