التعاون يتعثر أمام استقلال طهران في دوري الأبطال

مسقط - الرياضية | Monday, 27 February 2017 - 20:25 pm

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أمام مضيفه استقلال طهران الإيراني بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب مجمع سلطان قابوس بمسقط، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا.



وافتتح النادي الإيراني التسجيل في الدقيقة الأولى من زمن المباراة عن طريق اللاعب كافح رضائي، وقبل نهاية الشوط الأول عزز الفريق الإيراني نتيجته بالهدف الثاني عند الدقيقة 43 عن طريق اللاعب محسن كريمي، وقبل نهاية المباراة اختتم الفريق الإيراني مسلسل الأهداف بتسجيلهم الهدف الثاث عن طريق اللاعب لياندرو بادوفاني.



وبهذه الخسارة تجمد رصيد التعاون عند النقطة الـ3، والتي كسبها بعد انتصاره على فريق لوكوموتيف الأزبكي في الجولة الأولى من مباريات البطولة الآسيوية.