استقلال خوزستان يعمق جراح الجزيرة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

أبوظبي - د ب أ | Monday, 27 February 2017 - 21:15 pm

عمق فريق استقلال خوزستان الإيراني جراح مضيفه الجزيرة الإماراتي وفاز عليه 1/0 اليوم الإثنين في ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.



ويدين استقلال خوزستان بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الكاميروني المخضرم الويس نونج الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية.



وتصدر استقلال خوزستان ترتيب المجموعة الثانية بست نقاط وتذيل الجزيرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.



وفاز استقلال خوزستان في الجولة الأولى على الفتح السعودي 1/0 فيما خسر الجزيرة أمام لخويا القطري 3/0.