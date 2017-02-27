الحوسني يستقبل الأهلي.. وإدارة النادي تكرمه

الرياض - الرياضية | Monday, 27 February 2017 - 21:26 pm

كرمت إدارة النادي الأهلي ممثلة بأحمد المرزوقي رئيس النادي، المحترف السابق في صفوف النادي العماني عماد الحوسني، وأهداه قميص النادي الحالي يحمل توقيع جميع اللاعبين.



وكان الحوسني في مقدمة مستقبلي بعثة النادي الأهلي لدى وصولها مساء أمس الأحد إلى العاصمة العمانية مسقط لمواجهة ذوب آهن الإيراني.



وتحتضن العاصمة العمانية مساء يوم غدٍ الثلاثاء مباراة النادي الأهلي ونظيره ذوب آهن الإيراني، في لقاء يقام على ملعب مدينة السلطان قابوس الرياضية، عند الساعة 6:15م.