عبدالرحمن بن مساعد يدعم الهلال قبل موقعة الريان

الرياض - الرياضية | Monday, 27 February 2017 - 21:37 pm

وسط متابعة الأمير عبدالرحمن بن مساعد عضو شرف النادي ورئيسه السابق، والأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، وعضو شرف النادي عمران السويلم، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، أنهى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الإثنين تحضيراتهم الميدانية، استعدادًا لمواجهة ضيفهم الريان القطري، في لقاء يقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، عند الساعة الـ٧:٤٥ م، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام ٢٠١٧م.



وركز الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني في الحصة التدريبية الأخيرة على الجوانب الفنية، إذ بدأ المران بتطبيقات بدنية، قبل أن يفرض مناورة على جزء من مساحة الملعب، اختتمها بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، ودخل لاعبو الفريق فور نهاية المران لمعسكر الأمير هذلول بن عبدالعزيز في مقر النادي، تأهبًا لخوض مواجهة الغد.



فيما واصل الثلاثي فهد الثنيان، سالم الدوسري ومجاهد المنيع برامجهم العلاجية والتأهيلية المُعدة لهم مسبقًا.