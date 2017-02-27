الاتحاد يختتم معسكره الداخلي بسباعية في شباك حراء

جدة - الرياضية | Monday, 27 February 2017 - 21:47 pm

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ثاني ودياته المقررة في معسكره الحالي، وتغلب على ضيفه حراء 7/0 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي الأصفر بجدة.





وافتتح أحمد العوفي أهداف المباراة، وعزز المهاجم عبدالرحمن الغامدي النتيجة للاتحاد بتسجيله الهدف الثاني، وسجل العوفي هدفه الثاني والثالث للعميد، ليختتم مهرجان الأهداف في الشوط الأول ربيع سفياني بتسجيلة الهدف الرابع.





وفي الشوط الثاني، سجل عبدالرحمن الغامدي هدف الاتحاد الخامس، ليحرز سلطان مندش الهدف السادس، ليضيف عمار النجار الهدف السابع للفريق قبل نهاية المباراة.





يذكر أن المباريات الودية التي يقيمها الاتحاد هي استعداداً للمباراتين الهامة التي ستكون ضد الهلال ضمن الـ 20 من دوري جميل السعودي للمحترفين يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، ونهائي كأس سمو ولي العهد أمام النصر يوم 10 مارس من الشهر القادم.