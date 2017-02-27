الرائد يلاحق أدريانو في “فيفا”

بريدة ـ الرياضية | Tuesday, 28 February 2017 - 00:00 am

صعّدت إدارة نادي الرائد نزاعها القائم مع البرازيلي أدريانو ألفيس، مدافع الفريق الأول، وخاطبت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتفاصيل الدقيقة لقصة مغادرة اللاعب إلى بلاده، ورفضه إنفاذ عقده الساري مع النادي حتى صيف عام 2018.

وحزم أدريانو ألفيس قبل 17 يوماً حقائبه، مفضلاً المغادرة إلى البرازيل، دون أن يبلغ إدارة ناديه بذلك، حينها كان الفريق يستعد لخوض اللقاء أمام فريق الباطن في بريدة، ضمن الجولة الـ 18 لبطولة دوري المحترفين.

واستنجدت إدارة الرائد بنصر الدين عزام، المستشار القانوني المصري، وعضو الاتحاد الدولي للمحامين، لحفظ حقوقها في قضية هروب أدريانو ألفيس، حيث اتفق عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد مع نصر الدين عزام، وزوده بكافة الوثائق والمستندات التي يرى أنها تثبت سلامة موقف النادي.