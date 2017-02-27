السلطان مهدد بفقدان الدولية

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 28 February 2017 - 00:00 am

بات عبد الرحمن السلطان، حكم الساحة الدولي، مهدداً بفقدان الشارة التي تقلدها مطلع يناير الماضي.

وكلفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم الحكم السلطان (31 عاماً) بقيادة المباراة المقررة بين فريقي الاتفاق والرائد، بعد غد الخميس في الدمام، ضمن الجولة الـ 20 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، أن لجنة الحكام ستراقب باهتمام مستوى الحكم السلطان، حيث ستحدد المباراة بشكل كبير إمكانية استمراره دولياً، أو سحب شارته الدولية وتحويلها إلى الحكم خالد صلوي.

ويبحث الاتفاق عن استعادة توازنه والابتعاد عن المركز الثامن الذي يحتله برصيد 22 نقطة، بينما يأتي فريق الرائد في المركز السابع برصيد 23 نقطة.

وقاد السلطان ست مباريات في بطولة الدوري، أهمها لقاء فريقي الاتحاد والشباب في جدة، يوم 20 أكتوبر 2016، ضمن الجولة السادسة، حينها احتسب ركلة جزاء لفريق الاتحاد، قبل أن يتراجع عن القرار بإيعاز من مساعده عبدالله الشلوي، لتنتهي تلك المباراة بفوز الشباب 1ـ0.