بيع 13 بطولة خليجية مقابل مليار و400 مليون ريال

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Tuesday, 28 February 2017 - 00:00 am

وقع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اتفاقية بيع الحقوق التجارية الدولية لشركة MP&Silva إم بي آند سيلفا العالمية، لمدة 14 عاماً، ابتداءً من العام الجاري 2017 وحتى عام 2031.

وجرت مراسم التوقيع أمس الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد، وجوكن لوش الرئيس التنفيذي للشركة.

وتقرر أن تقام دورة الخليج للمنتخبات في الأعوام الفردية، فيما تشهد الأعوام الزوجية إقامة بطولات الأندية، وعلى أن يحسم ملف البلد المستضيف بحسب الملف الأميز من الملفات التي تتقدم بها الدول اعتباراً من النسخة الـ25 لدورة الخليج للمنتخبات، ودون الاعتماد على الترتيب بين الدول، كما هو معمول به في السنوات الماضية.

وستكون شركة MP&Silva إم بي آند سيلفا العالمية شريكاً إستراتيجياً للاتحاد، فيما يخص تسويـق الحقوق الإعلامية، وصفقات حقوق البث، والحقوق التجارية لجميع مسابقات كرة القدم المنضوية تحت مظلته.

ويشمل العقد، حصول اتحاد كأس الخليـــج العربي على مليار و400 مليون ريال، فيما تتضمن الحقوق سبع بطولات للمنتخبات، وســت بطولات للأندية.



طفرة كبيرة

أكد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أن الاتفاقية ستحقق طفرة كبيرة لدورات الخليج، وستعود بالنفع على منظومة كرة القدم الخليجية والاتحادات الوطنية.

وأضاف: "الاتفاقية طويلة المدى مع شركة عالمية تعد أهم خطوة يحققها الاتحاد".

فيما أوضح جوكن لوش الرئيس التنفيذي للشركة، أن دورة الخليج تُعد حدثاً تاريخياً مميزاً، من شأنه أن يلهب حماس المشجعين المتحمسين في كل بلد، مبيناً أن المسابقات الخاصة بالأندية في نسختها الجديدة ستكون متاحة بإمكانيات كبيرة، وستستمر حتماً بشعبية جارفة في جميع أنحاء المنطقة".



3 شركات

من جهته، أرجع محمد النويصر مديــر التســـويق بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، عضو المكتب التنفيذي، القيمة السوقية للحقوق التجارية لدورة كأس الخليج البالغة مليار و400 مليون ريال إلى قوة المنتج ممثلاً في التاريخ العريق لدورات الخليج منذ انطلاقها. وكشف النويصر أن الحقوق تشمل سبع بطولات للمنتخبات وست للأندية خلال الفترة من عام 2017 وحتى عام 2031.

وتابــع: "خلال الـ14 عاماً المقبلة ستكون دورات الخليج مريحة وغير مرهقة مادياً على الدول التي ستستضيف الدورة".

وأوضــــح النويصـــر أن المنافسة كانت بين ثلاث شركات، قبل أن يتم التوقيع مع شركة MP & Silva، مشيراً إلى أن المبالغ المالية ستصرف على دفعات، ابتداءً من توقيع العقد، وعلى أن يتسلم البلد المستضيف الدفعات قبل وبعد الدورة، بحيث تكون خلال فترات مريحة للمنظمين وبوقت كاف، مبيناً أن هناك تقييم من الطرفين كل أربع سنوات، وتطرق إلى النقل التلفزيوني بأنه سيكون متاحاً للقنوات بأسعار مقبولة، وفقاً لاتفاقية العقد، بحيث تتولى الشركة توزيع الإعلانات وخلافه.