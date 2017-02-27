أزمة مفاجئة تغيّب الرحيلي إداري أحد

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Tuesday, 28 February 2017 - 00:00 am

سيطر الحزن على مشاعر منسوبي نادي أحد عصر أمس الإثنين، بعد وفاة حسين الرحيلي إداري الفريق الأول إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، خلال حصة التدريب التي جرت استعداداً للقاء الفريق أمام نظيره نجران، والمقرر بعد غد الخميس في أبها، ضمن الجولة 22 لبطولة دوري الدرجة الأولى للمحترفين. وتوقفت حصة تدريب فريق أحد، حيث تم نقل الرحيلي إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا أنه فارق الحياة.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل لقاء الفريق أمام نجران إلى وقت لاحق. وتوجه مجلس إدارة نادي أحد برئاسة سعود الحربي، وأعضاء شرفه ومنسوبوه بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة حسين الرحيلي، كما قدم عدد من الأندية واجب العزاء لأسرة الرحيلي.