“التعليم” تنظم مسابقة أبناء شهداء الحد الجنوبي

نجران ـ الرياضية | Tuesday, 28 February 2017 - 00:00 am

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة النشاط الطلابي الفني، استقبال المشارَكَات في مسابقة "ابن الشهيد ابني" للرسم والتصوير الفوتوغرافي للبنين والبنات في مدارس الحد الجنوبي.

وأوضح عبدالله الشهري المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة، أن مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، وجه بتمديد موعد المسابقة حتى يوم الثلاثاء الموافق 15/6/1438هـ، داعياً جميع الفئات العمرية في الوسط التعليمي بالمنطقة الجنوبية، إلى المشاركة في هذه المسابقة الوطنية والإنسانية النبيلة، حيث سيتم اختيار أكثر من 10 فائزين بجوائز تصل قيمتها إلى 20 ألف ريال.

وأشار الشهري إلى أن مسابقة الرسم يجب أن تحاكي شعار المسابقة وفق شروط محددة لمختلف الفئات العمرية، أهمها عدم استخدام أقلام الرصاص أو الفحم أو الكمبيوتر.