الأمطار لم تؤثر على الملعب.. ومقاعد الهلال 92%

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Tuesday, 28 February 2017 - 00:00 am

لفت المهندس عبدالرحمن القضيب مدير عام إدارة التشغيل والفعاليات بالهيئة العامة للرياضة، إلى أن ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض، جاهز لاستقبال المواجهة التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والريان القطري، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا ٢٠١٧.

وأكد أن العشب الزراعي لم يتأثر مطلقاً نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة الرياض الأيام الماضية. وأشار إلى أن المقاعد المخصصة للإعلاميين هي ذاتها في درجة المنصة الشمالية والجنوبية، وانعقاد المؤتمرات الصحفية بنفس القاعة المخصصة في الجهة الأخرى، وأن شبكات الإنترنت سواء WIFI أو الأجهزة الحاسوبية.

وأوضح أن الهلال سيحظى بنسبة ٩٢٪‏ من المقاعد، بينما الريان خصص له ٨٪‏ بحسب أنظمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وخصصت البوابة رقم (٣) لجماهير الريان، والمدخل (٢٢) للمدرج رقم ٢٢.

وأشار إلى أن جميع بوابات الملعب ستفتتح أمام الجماهير الراغبة في الحضور عند الساعة الرابعة والنصف عصراً، على أن تباع التذاكر عبر ١٩ نقطة بيع.