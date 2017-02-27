تكريم نادك أحد أكثر العلامات التجارية انتشاراً لعام 2016 م

جدة ـ الرياضية | Tuesday, 28 February 2017 - 00:00 am

بحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تم تكريم الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" كواحدة من ضمن أكثر العلامات التجارية انتشاراً في المملكة وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وذلك خلال الحفل الذي أقامته صحيفة "الوطن" ممثلة في مؤسسة عسير للصحافة والنشر في تكريم أكثر 100 علامة تجارية انتشاراً في المملكة العربية السعودية في كافة القطاعات، وتسلم درع التكريم المهندس عبد العزيز بن محمد البابطين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نادك.

وشهد الحفل حضور الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة مؤسسة عسير للصحافة والنشر، وعدد من المسؤولين، وكبار الاقتصاديين ورجال المال والأعمال من داخل المملكة وخارجها.

وقد تم اختيار العلامات التجارية الفائزة وفق دراسة علمية مستفيضة أجرتها الصحيفة بالتعاون مع شركة أبسوس للدراسات والأبحاث بناء على منهجية علمية ومسوحات ميدانية دقيقة.

من جهته، قدم المهندس عبد العزيز بن محمد البابطين شكره إلى الأمير خالد الفيصل، والأمير بندر بن خالد الفيصل، وجميع القائمين على الجائزة لاختيار "نادك" ضمن أكثر 100 علامة تجارية انتشاراً في المملكة، مبيناً أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً للإنجازات التي تحققها الشركة على كافة الأصعدة محلياً وعالمياً.