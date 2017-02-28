بلدغة الشلهوب.. الهلال ينتزع الصدارة من الريان

الرياض - الرياضية | Tuesday, 28 February 2017 - 21:44 pm

انتزع الفريق الأول بنادي الهلال صدارة مجموعته الآسيوية، بعد أن تغلب على نظيره الريان القطري متصدر المجموعة بنتيجة 2/1، في لقاء أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الجولة الثانية في المجموعة الرابعة من دور أبطال آسيا 2017م.

وتقدم الهلال أولاً عن طريق لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الهلال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، عدل لاعب الريان تاباتا أن يعدل النتيجة لصالح فريقه عند الدقيقة 79، وفي أخر دقائق الوقت بدل الضائع استطاع محمد الشلهوب أن يسجل هدف الفوز لنادي الهلال من ضربة جزاء عند الدقيقة 90+5، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بنتيجة 2/1.

وبهذا الانتصار اعتلى نادي الهلال صدارة المجموعة الرابعة بـ4 نقاط، فيما تجمد رصيد نادي الريان عند 3 نقاط، في المركز الثالث.