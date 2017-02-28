بيروزي يتجاوز الوحدة الإماراتي بثلاثية

دبي - أ ف ب | Tuesday, 28 February 2017 - 22:14 pm

قاد مهدي طارمي فريقه بيروزي الإيراني إلى فوز مثير على مضيفه الوحدة الإماراتي 3-2 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وافتتح بيروزي التسجيل عبر وحيد أميري (4)، لكن الوحدة سجل هدفين عبر اسماعيل مطر (58) والتشيلي خورخي فالديفيا (64)، قبل أن يسجل طارمي هدفي التعادل (81) والفوز (89).



وصعد بيروزي إلى صدارة المجموعة مؤقتاً برصيد 4 نقاط، أما الوحدة فبقي في المركز الأخير من دون رصيد بتعرضه لخسارته الثانية توالياً، بعد الأولى أمام الريان 1-2 في الدوحة.



وبكر أميري بالتسجيل في الدقيقة الرابعة، وكان الوحدة قريباً من ادراك التعادل إثر رأسية للكوري الجنوبي ريم تشانغ اصابت العارضة ثم ابعدها الدفاع (20).



وشارك اسماعيل مطر بديلاً لمحمد راشد مع مطلع الشوط الثاني (45)، وكان نزول المهاجم المخضرم موفقاً بعدما أدرك التعادل لفريقه إثر تلقيه كرة متقنة من فالديفيا (64).



وتقدم الوحدة لأول مرة بعد عرضية من مطر وصلت إلى الأرجنتيني سيباستيان تيغالي ومنه إلى فالديفيا الذي سددها في شباك حارس مرمى بيروزي علي رضا (64).



وادرك طارمي التعادل لبيروزي بعدما حول براسه عرضية حسين ماهيني في شباك حارس الوحدة راشد علي (81)، ثم سجل هدف الفوز براسية أيضاً إثر استفادته من ركلة حرة (89).