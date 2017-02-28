عمر السومة: جمهور الأهلي خلف نقاط ذوب آهن

الرياض - الرياضية | Tuesday, 28 February 2017 - 22:22 pm

أبدى السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم الثلاثاء أمام مضيفه ذوب آهن أصفهان الإيراني بهدفين لهدف، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2017.



وقال صاحب الهدف الحاسم عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز الهام والصعب الذي حققناه الليلة أمام ذوب آهن الإيراني، ومواصلة حصد الانتصارات بالبطولة الآسيوية والصدارة التي تطلب مننا المحافظة عليها في اللقاءات القادمة".



وأضاف المهاجم الأهلاوي: "زملائي كانوا في الموعد وظفرنا بالأهم في نهاية المباراة".



وختم السومة حديثة قائلاً: "أشكر الجماهير الأهلاوية التي تواجدة في سلطنة عمان على دعمها".