ليفربول في أزمة والاتهامات للألماني

حسن ابو زينب | Wednesday, 01 March 2017 - 00:00 am

تتجه شمس إبداع نادي ليفربول التي أشرقت في بداية الموسم إلى الغروب، لا سيما بعد سقوطه 1ـــ3 بهزيمة مذلة ومهينة من ليستر سيتي، الذي خاض المواجهة دون مدرب بعد رحيل الإيطالي رانييري.

صحيفة daily mail تناولت بالتحليل المراحل التي مر بها الفريق الأحمر، فقالت: "إن ليفربول ظهر في أغسطس الماضي كقوة ضاربة ومرشحة للقب الدوري، مزيحاً أكبر المرشحين وهو تشيلسي من الطريق، ولكن بعد ثلاث هزائم من آخر خمس مباريات خاضها، فإن الآمال بدأت تتسرب كالرمل من بين فرجات الأصابع، كما أن التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل تعرض لضربة موجعة، بيد أن أكبر نقاط ضعف هذا الفريق، منذ أن تولى جورجن كلوب مقاليد النادي، هو ضعف الترابط والتفاعل بين خطي الدفاع والهجوم، وقد بدا ذلك خلال العديد من المباريات.

تقوية منطقة الدفاع الأيسر ظلت كابوساً يقض مضجع كلوب زمنا طويلا، لا سيما أن اللاعب الذي يلعب في هذه الخانة وهو البيرتو مورينو ليس أهلاً لهذه المهمة، حيث لم يسترد نغمته وتوازنه منذ مباراة أشبيلية في نهائي بطولة الدوري الأوروبي العام الماضي. ولحل هذه الإشكالية، أجرى كلوب تعديلاً بإحلال جيمس ميلنر مكانه، ولكن حتى الآن لم تظهر أية نتائج، والخلاصة أنه حتى الآن فإن ليفربول هو الأفضل من نادي وست هام وستوك سيتي، حيث تعتبر شباكهما الأكثر تلقياً للأهداف من جملة 10 أندية. أضف إلى ذلك، أن المشاكل تكالبت على المدرب الألماني من الإصابات التي لحقت بأمثال: ديجان لوفرين، وتدهور مستوى مامادو ساكو وجول ماتيب، ليقلل ويقلص كل هذا من فرص تحسين خط الدفاع، ولكن مع ضم ساديو ميني واستعادة دانيال ستورينج للياقته، بدا كأن الآمال قد ابتسمت لليفربول مجددا، لا سيما بعد التعاقد مع جورجنيو للعب في خط الوسط، وضم أيضاً لوريس كاريوس من الدوري الألماني، وذلك للمساهمة في الارتفاع بمعدل التهديف الذي أصبح مشكلة دائمة للفريق. والنتيجة أن تحسناً طرأ على الفريق في النصف الأول للموسم، حيث شاهدنا دقة الأداء وتماسك اللاعبين، إلى الحد الذي زرع الرعب في صفوف الفرق الأخرى، ولكن مع مرور الزمن، ضربت الإصابات ليفربول في مقتل، وبالذات التي لحقت بفيليب كوتينيو، وجوردان هيندرسون، وآدم لالانا، فتلقت شباكه 50 هدفاً.. أضف إلى ذلك المفارقات التي تجسدت في أدائه، فرغم الأداء القوي أمام الفرق الكبرى مثل: مانشستر يونايتد، وأرسنال، فإن الفريق سقط أمام أندية صغيرة بصورة عسيرة على الفهم، لا يمكن تفسيرها إلا أن عقليات الجهاز الفني تعاني خللا، في الوقت الذي لا يملك فيه الفريق خططا بديلة للخطط التي بال عليها الزمن ولم تعد مجدية .. تجسد ذلك في السقوط المذل لليفربول أمام ليستر سيتي، رغم أن الفريق الأحمر ظل في تدريبات إعدادية مكثفة دامت أسبوعين.. المحصلة النهائية، أن النادي الآن في حاجة ماسة إلى غربلة شاملة، وأكثر الرؤوس الأقرب إلى المقصلة هو رأس المدرب الألماني يورجن كلوب.