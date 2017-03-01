الاتفاق يلغي فكرة التعاقد مع لاعب عاطل

الدمام ـ وليد الصيعري | Wednesday, 01 March 2017 - 00:00 am

ألغى نادي الاتفاق فكرة البحث عن مهاجم أجنبي جديد عاطل عن اللعب، لصعوبة الحصول على لاعب جيد دون عقد في الفترة الحالية، وكذلك بعد اكتشاف أنه قادر على استعادة اللاعب البوليفي ياسماني دوك خلال الفترة المقبلة، بعد أكد تقرير طبي صدر أمس أن اللاعب يعاني من قطع لا يتجاوز ٢٥٪ من الرباط الصليبي، ولا يحتاج إلى تدخل جراجي، الأمر الذي سيعجل بعودته قبل نهاية الموسم.

وكانت الفحوصات الأولية قد كشفت، عن إصابة دوك بقطع جزئي في الرباط الصليبي الأمامي، وقطع في الغضروف الخارجي للركبة، ما يحول دون إكماله لموسمه الرياضي مع الفريق، غير أن الفريق الطبي المشرف على إصابة دوك أكد إمكانية عودته للملاعب بعد انتهاء عملية التأهيل بتقوية موضع الإصابة التي يخضع لها حالياً.