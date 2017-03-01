لن أرشح نفسي والقادسية يحتاج إلى تغيير

الدمام ـ حماد الدوسري | Wednesday, 01 March 2017 - 00:00 am

أكد جاسم الياقوت الرئيس "الأسبق" لنادي القادسية على أهمة تغيير بعض الأسماء في مجلس إدارة ناديه خلال الانتخابات المقبلة، إلا أنه شدد على أنه لا يستطيع أن ينصح الإدارة الحالية بالترشح أو الاكتفاء بالفترة السابقة حتى يعرف رأي رئيس النادي الحالي حول نيته في الترشح من عدمه.

وقال الياقوت لـ"الرياضية": "ما أستطيع قوله هو أنه يجب أن يتغير أكثر من عضو من أعضاء مجلس الإدارة، فأغلبية الموجودين حاليا لا يؤدون عملهم بشكل جيد أو لا يوجدون في النادي أو عليهم خلاف، وبالتالي ترشيح غيرهم أفضل، كما أنه يجب أن يكتمل النصاب بوجود 11 عضواً، وليس مثل الحاصل الآن، حيث لا يوجد أكثر من خمسة أعضاء".

وحول إمكانية ترشحه للرئاسة قال: "لكل زمان دولة ورجال، أعتقد أن الزمن لم يعد زمننا بحكم المتغيرات الكثيرة في هذا الوقت، وأنا لم يعد لدي القدرة أو الوقت الكافي لرئاسة النادي، حيث قدمت ما أستطيع في فترة سابقة، والآن لا توجد لدي الرغبة مع احترامي لكل من طالب بترشحي من محبي القادسية".