إلغاء تذاكر السفر لرؤساء الأندية

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 01 March 2017 - 00:00 am

أرجأ الاتحاد السعودي لكرة القدم مقترحات رؤساء أندية الدرجة الأولى بزيادة عدد الأندية، إلى اجتماع آخر، مطالباً رؤساء الأندية بتقديم أي مقترحات تخص الدرجة الأولى عبر خطاب رسمي لمناقشته مع إدارة العمليات والمسابقات، والاستماع للمرئيات والاقتراحات.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عبدالله البرقان معهم أمس والذي استغرق 3 ساعات وشهد غياب رئيسي أحد ونجران لظروفهما.

وتفاجأ رؤساء الأندية بإيقاف صرف تذاكر السفر والسكن ومنعها من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، في قرار يصب نحو تقليل المصروفات على الاتحاد، وكان ممثلو ورؤساء الأندية تصرف لهم تذاكر سفر (درجة أولى) وسكن لمدة يومين قبل ويوم الاجتماع في عهد اتحاد الكرة السابق.

ووعد اتحاد القدم رؤساء الأندية بصرف مبلغ نصف مليون ريال، من أصل مليون ونصف المليون، للأندية خلال الأسبوع المقبل لسداد المستحقات المالية المتأخرة من النقل التلفزيوني لمباريات الدوري.

وينتظر اتحاد الكرة أن تصله مستحقاته من هيئة الإذاعة والتلفزيون البالغة 25 مليون ريال، والتي ستصرف حسب مصادر لـ"الرياضية" فور وصولها للأندية لإكمال المليون ريال المتبقي.

وكشفت الأنباء عن وصول اتحاد القدم للمراحل الأخيرة من توقيع عقد مع راع لدوري الدرجة الأولى .

وكان الدكتور عبدالله البرقان قد شرح لرؤساء الأندية فكرة عامة عن النظام الأساسي الذي أنهى 80 % منه، وأنه مستوحى من النظام الأساسي في رابطة دوري المحترفين السعودي مع تغييرات طفيفة.

وطالب رؤساء الأندية بإبداء ملاحظاتهم حول النظام الأساسي الذي سيصلهم مسودة منه الأسبوع المقبل، على أن يتم استقبال المقترحات الأسبوع الذي يليه، ومن المنتظر أن يعلن عن النظام الأساسي بعد شهر من الآن، وكشفت مصادر لـ"الرياضية" أن خالد البريكي سيعين مديراً تنفيذياً للرابطة.