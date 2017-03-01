جهاز طبي سريع يجهز عسيري لـ”الكلاسيكو”

جدة ـ ماجد هود | Wednesday, 01 March 2017 - 00:00 am

شرع الجهاز الطبي المعالج للاعب أحمد عسيري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في تأمين وصرف جهاز طبي (GAME READY) لمواصلة علاجه الطبيعي بالمنزل، مع تقوية عضلاته ببرنامج خاص في عيادة النادي، تحسباً لدخوله تدريبات الفريق الجماعية في أسرع وقت، وذلك بعدما بيّنت الفحوصات أن إصابته خفيفة ولا تحتاج إلى أي تدخل جراحي.ويعمل الجهاز الطبي على التكنولوجيا المستخدمة في وكالة "ناسا" (نظام تبريد بنظام مزدوج مبادل حراري مع اثنين من الغرف الداخلية المنفصلة، واحدة للهواء والأخرى للمياه)، ويساعد على تقليل الألم، ويزيد من سرعة الشفاء، وتحسين القدرات الكامنة في الجسم.

وكان عسيري أصيب في مباراة فريقه الودية أمس الأول ضد نادي جدة ولم يستطع إكمال المباراة. ومن المؤكد تواجده في مباراة الكلاسيكو الأحد المقبل أمام الهلال في الجولة العشرين من منافسات دوري المحترفين والتي ستقام على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة".