بنده تطلق حملتها الترويجية الأضخم

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 28 February 2017 - 00:00 am

أعلنت بنده للتجزئة عن إطلاق حملتها الترويجية السنوية في جميع متاجر بنده وهايبربنده المنتشرة حول المملكة، وتستمر الحملة على مدار أربعة أسابيع، ابتداء من يوم الخميس 23 فبراير وحتى الأربعاء 22 مارس 2017م. وتعتبر هذه الحملة هي الأضخم ضمن سلسلة حملات بنده الترويجية على مدار العام.

وستوفر الحملة مزايا مبتكرة استثنائية لكافة العملاء خلال الأسبوع الأول من الحملة، حيث سيحصل 500 متسوق يومياً خلال هذا الأسبوع، على كل شيء في عربة التسوق الخاصة بهم مجاناً، وسيسري العرض نفسه خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية، ولكن سيتم تخصيصها فقط لـ 500 متسوق يومياً من عملاء برنامج "توفير"، على أن يتم اختيار العملاء عشوائياً من خلال النظام الآلي عند قيام الكاشير بتمرير بطاقة توفير.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود بنده لتسليط الضوء على المزايا والمكافأة الاستثنائية التي توفرها للمنتسبين في برنامج "توفير"، ودعوة جميع عملائها للاستفادة من المزايا الكبيرة لهذا البرنامج من خلال التسجيل فيه عبر موقع بنده أو تطبيق بنده.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا، والرئيس التنفيذي لشركة بنده بالإنابة المهندس ريان محمد فايز على أن الحملة الترويجية الأضخم لبنده هذا العام صُممت لتعكس الخدمات المبتكرة من أجل العميل، والتي تعتمد أفضل معايير الجودة لتلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع.