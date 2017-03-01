جيامباولو مرشح لتدريب فيورنتينا الإيطالي

روما - (د ب أ) | Wednesday, 01 March 2017 - 14:45 pm

ذكرت تقارير إخبارية في إيطالي اليوم الأربعاء أن ماركو جيامباولو المدير الفني لفريق سامبدوريا المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ، مرشح للانتقال لتدريب فيورنتينا اعتبارا من الصيف المقبل.



وأشارت صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" إلى أن مدرب إمبولي السابق والمدرب الحالي لسامبدوريا هو أبرز المرشحين لتدريب فيورنتينا ، رغم أن أمال النادي لا تزال معلقة على إمكانية إقناع ماوريسيو ساري مدرب نابولي ، بتولي المنصب الذي سيصبح شاغرا بالرحيل المنتظر لباولو سوزا.



فقد تردد أن بانتاليو كورفينو مدير الكرة بفيورنتينا يتمنى بشكل كبير إسناد تدريب الفريق إلى ساري ، المدرب السابق لإمبولي أيضا.



ويستبعد بشكل كبير أن يعرض النادي التجديد على مدربه البرتغالي سوزا ، بعد فترات سجل فيها الفريق نتائج كارثية أثارت احتجاجات من قبل الجماهير.