جيجيو يونايتد يوجه ضربة موجعة لجامبا أوساكا في دوري أبطال آسيا

طوكيو - د ب أ | Wednesday, 01 March 2017 - 15:31 pm

وجه جيجيو يونايتد الكوري الجنوبي ضربة موجعة لجامبا أوساكا الياباني على أرضه ووسط جماهيره حيث تغلب عليه 4 / 1 اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.





وكان الفوز هو الأول لجيجيو يونايتد في المجموعة ليتصدر برصيد ثلاث نقاط متساويا مع جامبا أوساكا وجيانجسو سونينج الصيني ، الذي يواجه أدلايد يونايتد الأسترالي اليوم.





وأنهى جيجيو يونايتد الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما ياسوهيتو إيندو لاعب جامبا أوساكا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43 ، ولي تشانج مين في الثواني الأخيرة.





وفي الشوط الثاني ، أضاف توسكانو الهدف الثالث لجيجيو في الدقيقة 51 ثم سجل لي تشانج مين الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 72 قبل أن يختتم أدميلسون التسجيل بالهدف الوحيد لجامبا أوساكا في الثواني الأخيرة لحفظ ماء الوجه.