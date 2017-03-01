دوري أبطال آسيا: ايفرغراند ينتزع تعادلا صعبا من سوون

سيول - أ ف ب | Wednesday, 01 March 2017 - 15:59 pm

انتزع غوانغجو ايفرغراند الصيني تعادلا صعبا من أرض منافسه سوون سامسونغ بلو ينغز الكوري الجنوبي 2-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في مسابقة دوري أبطال آسيا الأربعاء.





وكان لاعبو المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري في طريقهم الى تلقى اول خسارة في البطولة القارية هذا الموسم، قبل ان يسجل البرازيلي الن هدف التعادل قبل نهاية المباراة بتسع دقائق.





وبهذا التعادل حافظ ايفرغراند بطل آسيا 2013 و2015 على صدارة المجموعة بعد فوزه الساحق في الجولة الاولى 7-1 على نادي ايسترن من هونغ كونغ.





وعلى ملعب سوون وتحت الامطار الغزيرة، تقدم اصحاب الارض بعد مرور ربع ساعة بواسطة البرازيلي سانتوس غير المراقب الذي تابع كرة برأسه وصلته من ركلة ركنية داخل الشباك.





بيد ان فريقه لم ينعم بالتقدم اكثر من 10 دقائق لان البرازيلي الاخر في صفوف الفريق الصيني ريكاردو غولارت ادرك التعادل من تسديدة "على الطاير" في شباك الحارس الكوري شين هوا يونغ.





وتقدم سوون مجددا بواسطة البرازيلي جوناثان (32) قبل ان ينتزع الن نقطة لفريقه في اواخر المباراة.





وكاد ايفرغراندي ينتزع الفوز لكن باولينيو سدد فوق العارضة في حين اهدر غولارت ركلة حرة.





وفي المجموعة الثامنة، سقط غامبا اوساكا الياباني سقوطا كبيرا امام جيجو يونايتد الكوري الجنوبي في عقر داره 1-4.





وسجل الدولي الياباني ياسوهيتو اندو هدفا خطأ في مرمى فريقه قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، قبل أن يضاعف لي تشانغ مين تقدم جيجو في الوقت بدل الضائع من هذا الشوط.





وانهار غامبا تماما في الشوط الثاني واستقبلت شباكه هدفين اخرين عن طريق مارسيلو توسكانو ولي قبل ان يسجل اديملسون هدفا شرفيا لغامبا قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.