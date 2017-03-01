موسيس يمدد عقده مع تشيلسي حتى عام 2021

لندن - رويترز | Wednesday, 01 March 2017 - 17:49 pm

أعلن نادي تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء تمديد عقد لاعبه فيكتور موسيس لينتهي في 2021.





وأصبح موسيس (26 عاما) - الذي بدأ كلاعب وسط - عنصراً مهماً لتشيلسي هذا الموسم في مركز الجناح، منذ أن غير المدرب أنطونيو كونتي طريقة لعبه إلى 3-4-3 في أكتوبر الماضي.





وأمضى موسيس - الذي انضم للنادي في 2012 - أغلب فترات مسيرته معاراً، حيث لعب في ليفربول وستوك سيتي ووست هام يونايتد ولكنه شارك في 28 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم تحت قيادة كونتي وسجل أربعة أهداف.





ويتصدر تشيلسي الدوري الإنجليزي بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه، ويحل ضيفا على وست هام يونايتد تاسع الترتيب يوم الإثنين المقبل.