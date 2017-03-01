النصر يغلق ملف "ويلا" بشكل رسمي
الرياض - الرياضية | Wednesday, 01 March 2017 - 18:44 pm
واصلت إدارة نادي النصر متابعة قضايا النادي المرفوعة ضده في لجنة الانضباط بالفيفا، حيث أغلقت اليوم الأربعاء قضية اللاعب الأكوادوري أرماندو ويلا.
وأعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن مجريات القضية قائلاً: "أغلقت إدارة نادي النصر بشكل نهائي ملف قضية اللاعب الأكوادوري أرماندو ويلا،
والتي كانت إحدى القضايا المحالة للجنة الانضباط بالفيفا".
وعلى ذات الصعيد، ثمنت إدارة النادي جهود عضو شرف النادي شرف الحريري الذي قام بتغطية مبلغ هذه القضية.