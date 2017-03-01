صافرة سويدية تقود كلاسيكو الاتحاد والهلال
الرياض - الرياضية | Wednesday, 01 March 2017 - 19:10 pm
عينت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تحكيم من السويد لمواجهة الاتحاد والهلال في كلاسيكو الكرة السعودية يوم الأحد المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، ضمن مباريات الجولة الـ20 لدوري جميل للمحترفين.
وذكر حساب اتحاد القدم السعودي عبر تويتر :" تكليف طاقم تحكيم دولي من السويد بقيادة جوناس إيركسون لإدارة "كلاسيكو" الاتحاد الهلال يوم الأحد المقبل على ملعب الملك عبدالله بجدة".