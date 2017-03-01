عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الأربعاء تدريباته؛ بعد تغلّبه على ضيفه الريان القطري مساء أمس، حيث أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء تدريبات استرجاعية في صالة الإعداد البدني، في الوقت الذي أجرى فيه