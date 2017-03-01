الهلال يطوي صفحة الآسيوية.. ويفتح ملف الكلاسيكو

الرياض- الرياضية | Wednesday, 01 March 2017 - 19:59 pm

عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الأربعاء تدريباته؛ بعد تغلّبه على ضيفه الريان القطري مساء أمس، حيث أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء تدريبات استرجاعية في صالة الإعداد البدني، في الوقت الذي أجرى فيه بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا اشتمل على الجانبين البدني والفني، تخلّله تدريبات فنيّة، اختتمه مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز بمناورة على جزء من مساحة الملعب، شهدت متابعة الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، في حين واصل الثنائي فهد الثنيان وسالم الدوسري برامجهما التأهيلية.





من جانب آخر يواصل الفريق الهلالي عند الساعة الـ٤:٣٠ من عصر يوم غدٍ الخميس تدريباته؛ تحضيرًا لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل.