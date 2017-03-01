الأهلاويون يشكرون الجماهير العمانية على دعمهم أمام ذوب آهن

جدة - الرياضية | Wednesday, 01 March 2017 - 20:35 pm

قدم أحمد المرزوقي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي شكره وتقديره للجماهير العمانية على مؤازرتها وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظيت به بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي منذ وصولها إلى مطار مسقط الدولي الأحد الماضي، وحتى عودة الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

من جهته، أبدى أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي سعادته بالجماهير العمانية والأهلاوية، التي امتلئت بها مدرجات ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وتشجيعها الكبير للفريق لتحقيق فوز هام ومستحق على ذوب آهن أصفهان الإيراني خلال مواجهة أمس الثلاثاء بهدفين لهدف وتصدر المجموعة الثالثة في دوري ابطال آسيا، مؤكداً أنها كانت اللاعب رقم 12 والمحفز الأول للفريق طوال أحداث اللقاء رغم النقص العددي في صفوف النادي الأهلي.