الإصابة تغيب عبسي التعاون أمام القادسية

بريدة - الرياضية | Wednesday, 01 March 2017 - 21:09 pm

أكد الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون حاجة اللاعب طلال عبسي لمزيد من الفحوصات على موضع إصابته في الركبة والتي تعرض لها في مباراة الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.



من جهة أخرى، بدأ الفريق الأول بنادي التعاون تحضيراته الميدانية بقيادة الروماني جالكا المدير الفني للفريق استعداداً لمواجهة القادسية يوم السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في الجولة الـ 20 من دوري جميل للمحترفين.



على صعيد متصل قام اللاعب عبدالمجيد السواط بالجري حول الملعب بعد زوال ألم المعدة الذي عانى منه في الأيام الماضية.