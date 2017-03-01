في أولى مباريات الجولة الـ20.. الاتفاق يستضيف الرائد لحسم المركز السابع

الرياض - الرياضية | Wednesday, 01 March 2017 - 21:53 pm

تفتتح يوم غدٍ الخميس مباريات الجولة الـ20 من دوري جميل السعودي للمحترفين، حيث يفتتح فريقا الاتفاق والرائد مباريات الجولة، عندما يحل نادي الرائد ضيفاً على نظيره الاتفاق، في لقاء يقام على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، عند الساعة 8:30م.



ويسعى الاتفاق الذي لم يذق طعم الانتصار في الدوري المحلي في الـ9 مباريات الماضية، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر 6، إلى العودة إلى طريق الانتصارات مع مدربه الجديد إلكو الذي كُلف بقيادة الدفة الفنية للفريق بعد إقالة المدرب السابق كارلوس جاريدو.



فيما يسعى فريق الرائد المستقر فنيا وإدارياً، أن يضمن مركزاً في المناطق الآمنة في جدول الترتيب، الذي يشهد منافسة محتدمة بين الفرق المتنافسة على اللقب من جهة، والفرق الهاربة من الهبوط من جهة أخرى.

ويحتل فريق الاتفاق المركز الثامن برصيد 22 نقطة، فيما يحل الرائد بالمركز السابع برصيد 23 نقطة.