الاتحاد يبدأ مرحلة الجد لمواجهة الكلاسيكو

جدة ـ ماجد هود | Thursday, 02 March 2017 - 00:00 am

دخل التشيلي سييرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مرحلة البدء في التكتيك الفني الفعلي لمباراة الكلاسيكو أمام الهلال الأحد المقبل، ضمن الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وقسم المدرب اللاعبين إلى مجموعتين: الأولى التي لعبت الودية مع فريق جدة، والثانية التي لعبت مباراة حراء، وأشرف سييرا بنفسه على المجموعة الأساسية التي لعبت مباراة جدة. وأوضح لهم التكتيك الفني الجديد الذي سينتهجه في المباراة المصيرية، والتي تحدد مدى استمرار الفريق في المنافسة على صدارة سلم ترتيب الدوري من عدمها، وركز في التدريب على اللعب باللمسة الواحدة والتسديد من خارج الثمانية عشرة.

بينما أشرف مساعدوه على المجموعة الاحتياطية، وسيواصل الفريق اليوم تدريباته لاختيار العناصر الاحتياطية التي سيدخل بها اللقاء. وشارك أحمد عسيري في التدريبات الجماعية؛ الأمر الذي يشير إلى إمكانية الزج به في المنطقة الخلفية، بعدما أصيب في مباراة جدة الودية الماضية.

واستقر المدرب على فواز القرني في حراسة المرمى بعد المستويات الفنية المتصاعدة التي بات يقدمها، بدءًا من المباراتين السابقتين اللتين تصدى خلالهما لضربتي جزاء أمام التعاون والشباب، رجحتا كفة الفريق الاتحادي.