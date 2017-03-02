الأنصاري ينفذ برنامجه العلاجي

جدة ـ ماجد هود | Thursday, 02 March 2017 - 00:00 am

يواصل الكويتي فهد الأنصاري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، برنامج العلاج الطبيعي المعد له من قبل الجهاز الطبي بالنادي، لمعاناته من إصابة في الظهر، تنفيذًا لقرار الشريك الطبي للنادي بوبا، والذي أوضح أن الإصابة تحتاج إلى علاج طبيعي لمدة شهرين مع ممارسة لعبة كرة القدم. وينفذ الأنصاري العلاج الطبيعي في أحد المراكز الطبية صباحاً، ويدخل في تدريبات الفريق الجماعية مساءً، بإشراف التشيلي خوزيه سييرا مدرب الفريق، خاصة أن إصابته بالظهر لا تحتاج إلى تدخل جراحي، وإنما تعتبر من الدرجة الثانية وتحتاج إلى علاج.

ويعتبر الأنصاري من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الفريق، في أغلب مباريات الموسم الحالي، حيث ترغب إدارة النادي في استمرار اللاعب لمواسم مقبلة، ولكن تنتظر انتهاء الموسم للبت في هذا الملف.