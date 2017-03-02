التركيز طريق الأزرق للفوز

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Thursday, 02 March 2017 - 00:00 am

لفت حسين المسعري لاعب فريق الهلال السابق، إلى أن لاعبي فريقه قادرون على تجاوز الاتحاد والخروج بالثلاث نقاط في مباراتهم المقبلة في قمة الجولة العشرين، حتى لو كانت تلعب في جدة، شريطة أن يكون اللاعبون في قمة تركيزهم الذهني، إلى جانب الروح القتالية داخل الملعب.

وقال: ”يجب على اللاعبين استشعار أهمية المباريات المتبقية واعتبارها بمثابة النهائيات لحصد النقاط، وضمان المحافظة على صدارة الدوري والتتويج به في نهاية المطاف، ومتى ما كان الهلال في يومه سيتجاوز هذا اللقاء وبقية المباريات”. وأضاف: ”مواجهات الهلال المقبلة تعتبر مفصلية ومهمة، وبمثابة النهائيات، وقد حان وقت حصادها؛ لذلك على اللاعبين تقديم كل ما لديهم من مجهودات في هذه الفترة إلى جانب التركيز الذهني”.

مشددًا على أن أداء الهلال لم يكن مقنعًا أمام الريان القطري، وكان من المفترض أن ينهي اللقاء من الشوط الأول من المباراة.