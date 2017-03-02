الاندفاع سيضر بفرقة سييرا

جدة ـ نجيب الجداوي | Thursday, 02 March 2017 - 00:00 am

أوضح عبدالله غراب لاعب الاتحاد السابق والمدرب الوطني، أهمية اللقاء الذي سيجمع الاتحاد والهلال الأحد المقبل في قمة الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، مبينًا أن الهلال سيسعى إلى الفوز والابتعاد بالصدارة، فيما سينزل الاتحاد بكامل ثقله من أجل الحسم للبقاء في دائرة المنافسة.

وقال للرياضية: "الهلال هو ند قوي للاتحاد، حتى إن تفوق الأخير في الموسمين الماضيين".

وحذر نجم الاتحاد السابق لاعبي فريقه من مغبة الاندفاع المبكر، وأضاف: "يملك الهلال فريقًا مميزًا ومثخنًا بالنجوم الذين يمتلكون الخبرة، اللقاء سيختلف تمامًا عن اللقاءات السابقة؛ لكون الهلال حاليًا هو متصدر الدوري، ولدى لاعبيه الرغبة الكبيرة في تحقيق اللقب بعد فترة طويلة من الابتعاد”.

وشدد غراب على أهمية أن يدخل لاعبو الاتحاد اللقاء بتركيز عال وبروحهم القتالية نفسها، التي بدؤوا بها هذا الموسم"، وتابع: ”غياب الإصابات بجانب وجود اللاعبين المؤثرين في خارطة الفريق أمثال الثنائي فهد المولد ومحمود كهربا سيكون له ثأثيره البالغ في الفريق، ولهذا عانى الاتحاد كثيراً من عدم وجودهم في الفترة الماضية”. وامتدح الغراب عودة الفريق لدائرة المنافسة وعدم تأثره بالنقاط التي خصمت منه، وأشاد بدور الادارة في إبعاد اللاعبين عن التشتيت الإعلامي الذي صاحب هذه القضية في الفترة الماضية.