هدوء هلالي.. والجماهير تغلق متجر

جدة ـ علي العمري | Thursday, 02 March 2017 - 01:43 am

تفاعلت جماهير نادي الاتحاد مع العروض القوية المقدمة من متجر النادي الذي يقع في حي الصحافة، قبيل موعد كلاسيكو الكرة السعودية المقرر الأحد المقبل ضمن الجولة العشرين، من الدوري السعودي للمحترفين على أرض الجوهرة المشعة، حيث امتلأ المتجر بالجماهير التي حرصت على اقتناء قمصان لاعبي فريق كرة القدم، والإكسسوارات التي تحمل شعار النادي، عكس فرع الردسي مول الذي بدا هادئًا.



الجمهور يغلق المتجر

وتسبب الإقبال الجماهيري الكبير على متجر الاتحاد في حي الصحافة، في إغلاقه مبكرًا، بعد نفاد البضائع في وقت قياسي، وعلى الرغم من التزاحم الكبير، إلا أن المنظمين حرصوا على إدخال الجمهور بشكل تدريجي للابتعاد عن التدافع داخل المتجر، ومنح 5 دقائق لكل مجموعة يتم إدخالها لتسهيل عملية البيع، ومنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشجعين.



كهربا والفهدان

أكد شادي الجيزاني مسؤول المتجر بحي الصحافة، أن الثلاثي محمود كهربا وفهد الأنصاري وفهد المولد أكثر اللاعبين شعبية لدى جمهور الاتحاد، في الوقت الحالي من خلال المبيعات، حيث يطالب الجمهور دائمًا بوضع أرقام الثلاثي على القمصان الخاصة بهم.



الأسطورة في الذاكرة

ظل محمد نور أسطورة الاتحاد عالقًا في أذهان الجماهير، وعلى الرغم من حجب رقمه إلى حين اختيار خليفته بالملاعب، إلا أن الجمهور الاتحادي ما زال حريصًا على طباعة رقمه على ظهر القمصان، واقتناء كل ما يتعلق بالرقم 18 داخل متجر العميد.



إكسسوارات للذكرى

وأوضح الجيزاني أن الجمهور يأتي للمتجر لشراء أي أمر يتعلق بشعار النادي، ليبقى في ذاكرتهم للمدى البعيد، وقال: "بعض الجمهور يدفع مبالغ كبيرة في الأطقم، ليس لارتدائها فقط، بل للعوائد المادية الكبيرة التي تعود لخزينة النادي، وهناك كثير من المشجعين يحضرون من أجل اقتناء الإكسسوارات، سواء للجوالات أو الأكواب التي تحمل شعار النادي ومن هذا القبيل.



هدوء بالهلال

في الجانب الهلالي، ظهر المتجر الذي يقع في الردسي مول هادئاً وخاليًا من الجماهير، إلا أن صالح الجدعاني مدير المتجر أكد أن كافة القمصان الخاصة بفريق كرة القدم نفدت في فترة سابقة. وقال: "ننتظر تدفق الجماهير في اليومين المقبلين، حيث تزيد المشتريات دائماً قبل المباراة بـ 24 ساعة، أو حتى في يوم المباراة، وقبل خروجهم إلى الملعب".

وأضاف: "أكثر ما يطلبه الجمهور عند الحضور للمتجر هو طباعة رقم نجم الفريق نواف العابد الذي يحمل شعبية كبيرة، ويليه القائد ياسر القحطاني.