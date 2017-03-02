أكثر من 360 ألف متفرج في 13 مباراة

جدة ـ نجيب الجداوي | Thursday, 02 March 2017 - 00:00 am

تجاوز عدد الجماهير التي حضرت مواجهات كلاسيكو الكرة السعودية بين الاتحاد والهلال، والتي جمعتهما دوريًّا منذ بداية إحصاء الحضور الجماهيري مطلع موسم 2010/2011، أكثر من 360 ألف متفرج، وذلك خلال 13 مواجهة، حيث بلغ عدد الجماهير 366896 متفرجًا.

وبلغ أكبر حضور جماهيري في مواجهات الفريقين 60134 متفرجًا في اللقاء الذي جمعهما في الأول من شهر ديسمبر موسم 2014، والأول للفريقين على ملعب الجوهرة بعد افتتاحه مطلع مايو 2014، فيما احتضنت درة الملاعب، ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، اللقاء الأقل حضورًا والذي جمع الفريقين في إياب موسم 2012/2013 وحضره 10352 متفرجًا.