سيرجيو وبهجا.. العامل المشترك

جدة ـ ماجد هود | Thursday, 02 March 2017 - 01:43 am

يعتبر البرازيليان سيرجيو ريكاردو والمغربي أحمد بهجا هما العامل المشترك بين فريقي الاتحاد والهلال في تاريخ مواجهتهما تاريخيًّا، حيث لعب سيرجيو ريكاردو مع قائمة الهلال الأساسية بعد انتقاله من الأهلي وتقديمه مستويات متميزة، وحقق بطولات مع الزعيم وبعدها انتقل مباشرة إلى العميد، وكانت أبرز إنجازاته وأكثرها مع الاتحاد بطولة السوبر السعودي المصري، عندما انتصر الفريق على الأهلي المصري بثلاثة أهداف لهدفين، بالاضافة إلى المحترف المغربي أحمد بهجا الذي لعب أيضًا للهلال قبل أن يتعاقد معه الاتحاد، وفاز مع الأخير ببطولات عدة وأهمها الثلاثية في عهد الرئيس طلعت لامي، وأضاف لها الرباعية التاريخية في عهد إدارة الرئيس أحمد عمر مسعود ـ يرحمه الله ـ.