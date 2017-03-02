بودولسكي يقرر الانتقال إلى الدوري الياباني

اسطنبول - (د ب أ) | Thursday, 02 March 2017 - 14:36 pm

أعلن لوكاس بودولسكي المهاجم الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014 عن انتقاله للدوري الياباني عبر بوابة فيسيل كوبي.



وقرر بودولسكي الرحيل عن جالطة سراي التركي في نهاية الموسم بعد موسمين قضاهما مع الفريق، وأكد ذلك في بيان عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الخميس.



وقال بودولسكي "يمكنني التأكيد أنني بنهاية المسم الجاري سانتقل إلى فيسيل كوبي الياباني، قرار ليس ضد جالطة سراي، لكنه قرار اتخذته من أجل مواجهة تحديات جديدة، وسأوضح المزيد من الأمور في الوقت المناسب، ولكن حاليا يبقى تركيزي منصبا على مسيرتي مع جالطة سراي".



ويتبقى لبودولسكي عام واحد في عقده مع جالطة سراي لكنه قرر الرحيل إلى فيسيل كوبي الياباني في صفقة ستتكلف نحو 6ر2 مليون يورو.



ويتطلع بودولسكي لمواجهة تحديات جديدة في الدوري الياباني بعد مسيرة حافلة في أوروبا.



وانتقل بودولسكي لجالطة سراي في 2015 قادما من ارسنال الإنجليزي، بعد أن تضمنت مسيرته الاحتراف في صفوف كولن وبايرن ميونيخ الألمانيين.



وشارك بودولسكي 31 عاماً في 129 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا.