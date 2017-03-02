الهلال يتجاوز الفتح ويواصل صدارة كأس فيصل

الرياض - الرياضية | Thursday, 02 March 2017 - 19:03 pm

ابتعد الفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة كأس دوري الأمير فيصل بن فهد، بعد تغلبه عصر اليوم الخميس على مضيفه الفتح بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الفتح بالأحساء، ضمن الجولة الـ17 من المسابقة، وبهذا الانتصار ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 38 في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة 20 بالمركز التاسع.



وفي ذات الجولة، تمكن الأهلي من تجاوز مضيفه هجر بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي هجر بالأحساء، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 33 في المركز الثاني، فيما بقي هجر على موقفه السابق في المركز الثالث عشر بعشر نقاط.







وفي بريدة استطاع الاتحاد التغلب على مضيفه التعاون بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 27 بالمركز السادس، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 9 بالمركز الأخير.