الإصابة تحرم الهلال من سالم الدوسري أمام الاتحاد

الرياض -الرياضية | Thursday, 02 March 2017 - 19:52 pm

تأكد وبشكل رسمي غياب لاعب نادي الهلال سالم الدوسري عن مواجهة فريقه أمام الاتحاد يوم الجمعة المقبل، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، ضمن مواجهات الجولة الـ20 من الدوري المحلي بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.



من جانب أخر، تقرر أن يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء يوم غدٍ الجمعة إلى جدة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد مساء الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ20 من دوري جميل السعودي للمحترفين، حيث سيؤدي الفريق عصر الغد مرانًا مغلقًا، يتناول بعده اللاعبون وجبة العشاء في معسكر الأمير هذلول بن عبدالعزيز بمقر النادي، قبل التوجه إلى المطار، على أن يختتم الفريق تحضيراته للقاء الاتحاد؛ بمران مغلق يقام مساء يوم بعد غدٍ السبت، بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في جدة.



وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق الأزرق عصر اليوم الخميس تدريباته، تحضيرًا لمواجهة مضيفه الاتحاد، حيث اشتمل مران اللاعبين المشاركين في لقاء الريان القطري على الجري حول الملعب، وأداء تدريبات في صالة الإعداد البدني، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًا تركّز في مجمله على الجوانب الفنية، إذ طبّق الجهاز الفني في بدايته تدريبات تجاوز أكثر من حاجز قبل التسديد على المرمى، قبل أن يعمل الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني للفريق على تطبيق الكرات العرضية، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب.